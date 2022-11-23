Оккупанты готовят в Крыму 30 операторов боевых дронов, - сводка Генштаба

В Севастополе на базе одного из учебных заведений оккупанты готовят операторов беспилотных летательных аппаратов как российского, так и иранского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По его данным, срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель. В настоящее время готовится около 30 военнослужащих.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестовое, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка в Донецкой области.
Противник нанес 5 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и городах и селах.
Наблюдается дополнительное оборудование противником оборонительных рубежей вдоль участка автодороги Каховка - Мелитополь, в Херсонской и Запорожской областях.
По данным штаба, оккупационные войска продолжают нести потери. Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области в местной больнице не хватает койкомест для размещения раненых захватчиков. А в населенный пункт Большие Копани в течение предыдущих суток доставлено около 40 раненых оккупантов.
По уточненной информации, 21 ноября текущего года в Запорожской области подтверждено уничтожение вражеских зенитного ракетного комплекса С-300 и 5 единиц военной техники различного типа в районе населенного пункта Пологи.
Кроме того, 40 военнослужащих получили ранения. Неподалеку Веселого Запорожской области был уничтожен блокпост оккупантов, 15 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными.
Украинская авиация в течение минувших суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления противника.
Напомним, по данным Генштаба, российские оккупанты разместили так называемых инструкторов в помещении политехнического техникума в городе Енакиево.
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