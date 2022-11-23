Оккупанты готовят в Крыму 30 операторов боевых дронов, - сводка Генштаба

По его данным, срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель. В настоящее время готовится около 30 военнослужащих.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестовое, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка в Донецкой области.

Противник нанес 5 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и городах и селах.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник совершил обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка Черниговской области и Нововасильевка, Кустино, Дружба, Свободная Слобода и Шалигино.

в приграничных районах Брянской и Курской областей противник совершил обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка Черниговской области и Нововасильевка, Кустино, Дружба, Свободная Слобода и Шалигино. На Слобожанском направлении , в приграничных районах Белгородской области, противник удерживает группировку войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы из минометов и ствольной артиллерии позиций ВСУ. Обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Избицкое и Огирцево Харьковской области. Осуществил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Старица. ДРГ обезврежена огнем подразделений Сил обороны. Враг отошел.

, в приграничных районах Белгородской области, противник удерживает группировку войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы из минометов и ствольной артиллерии позиций ВСУ. Обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Избицкое и Огирцево Харьковской области. Осуществил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Старица. ДРГ обезврежена огнем подразделений Сил обороны. Враг отошел. На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону, осуществляют обстрелы из танков и артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Ямполовка и Белогоровка.

оккупанты ведут оборону, осуществляют обстрелы из танков и артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Ямполовка и Белогоровка. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Спирное, Выемка, Берестовое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клищеевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское и Марьинка.

противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Спирное, Выемка, Берестовое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клищеевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское и Марьинка. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Зафиксированы обстрелы позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Великая Новоселка, Временка, Новополь в Донецкой области и Зеленый Гай, Дорожнянка, Темировка, Полтавка, Красное и Орехов Запорожской области.

враг обороняется. Зафиксированы обстрелы позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Великая Новоселка, Временка, Новополь в Донецкой области и Зеленый Гай, Дорожнянка, Темировка, Полтавка, Красное и Орехов Запорожской области. На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, улучшает фортификационное оборудование позиций, не прекращает артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области; Дудчаны, Качкаровка, Новотягинка, Токаревка, Понятовка, Антоновка и Днепровское Херсонской области и города Херсон.

Наблюдается дополнительное оборудование противником оборонительных рубежей вдоль участка автодороги Каховка - Мелитополь, в Херсонской и Запорожской областях.

По данным штаба, оккупационные войска продолжают нести потери. Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области в местной больнице не хватает койкомест для размещения раненых захватчиков. А в населенный пункт Большие Копани в течение предыдущих суток доставлено около 40 раненых оккупантов.

По уточненной информации, 21 ноября текущего года в Запорожской области подтверждено уничтожение вражеских зенитного ракетного комплекса С-300 и 5 единиц военной техники различного типа в районе населенного пункта Пологи.

Кроме того, 40 военнослужащих получили ранения. Неподалеку Веселого Запорожской области был уничтожен блокпост оккупантов, 15 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными.

Украинская авиация в течение минувших суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления противника.

Напомним, по данным Генштаба, российские оккупанты разместили так называемых инструкторов в помещении политехнического техникума в городе Енакиево.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.