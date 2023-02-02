Окупанти у Горлівці вигадали новий спосіб, аби змусити місцевих отримати паспорти РФ, - ЦНС
Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство українцям на тимчасово окупованих територій Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Так, у місті Горлівка проводять примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності ворожого паспорта є неможливим", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що працівникам транспортних підприємств окупанти визначили термін до 1 травня 2023 року.
"В інакшому випадку ворог погрожує звільненням", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованих районах Запорізької області росіяни вигадали новий спосіб для паспортизації населення. Загарбники обіцяють повернути житло мешканцям, які виїхали з регіону, якщо ті отримають паспорт РФ.
У різних містах Росії тимчасово припинили оформляти закордонні біометричні паспорти, що діють протягом 10 років.
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