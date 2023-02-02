Окупанти у Горлівці вигадали новий спосіб, аби змусити місцевих отримати паспорти РФ, - ЦНС

Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство українцям на тимчасово окупованих територій Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, у місті Горлівка проводять примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності ворожого паспорта є неможливим", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що працівникам транспортних підприємств окупанти визначили термін до 1 травня 2023 року. "В інакшому випадку ворог погрожує звільненням", - додали у ЦНС.