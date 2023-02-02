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Оккупанты в Горловке придумали новый способ, чтобы заставить местных получить паспорта РФ, - ЦНС

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Донецкая область, Четверг 02 февраля 2023 18:02
Оккупанты в Горловке придумали новый способ, чтобы заставить местных получить паспорта РФ, - ЦНС Фото: Оккупанты в Горловке придумали новый способ, чтобы заставить местных получить паспорт РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Захватчики продолжают насаждать российское гражданство украинцам на временно оккупированных территорий Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Так, в городе Горловка проводят принудительные мероприятия по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии вражеского паспорта невозможно", - говорится в сообщении.

Работникам транспортных предприятий оккупанты определили срок до 1 мая 2023 года.

"В противном случае враг угрожает увольнением", - добавили в ЦНС.

Напомним, что на временно оккупированных районах Запорожской области россияне придумали новый способ паспортизации населения. Захватчики обещают вернуть жилье выехавшим из региона жителям, если те получат паспорт РФ.

В разных городах России временно прекратили оформлять зарубежные биометрические паспорта, действующие в течение 10 лет.

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