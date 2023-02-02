Оккупанты в Горловке придумали новый способ, чтобы заставить местных получить паспорта РФ, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В противном случае враг угрожает увольнением", - добавили в ЦНС.

Работникам транспортных предприятий оккупанты определили срок до 1 мая 2023 года.

"Так, в городе Горловка проводят принудительные мероприятия по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии вражеского паспорта невозможно", - говорится в сообщении.

Напомним, что на временно оккупированных районах Запорожской области россияне придумали новый способ паспортизации населения. Захватчики обещают вернуть жилье выехавшим из региона жителям, если те получат паспорт РФ.

В разных городах России временно прекратили оформлять зарубежные биометрические паспорта, действующие в течение 10 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.