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У Росії призупинили видачу біометричних закордонних паспортів строком дії 10 років

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Росія, Субота 28 січня 2023 15:55
У Росії призупинили видачу біометричних закордонних паспортів строком дії 10 років Фото: у Росії призупинили видачу біометричних закордонних паспортів строком дії 10 років (twitter.com)
Автор: Тетяна Степанова

У різних містах Росії тимчасово припинили оформляти закордонні біометричні паспорти, що діють протягом 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

Як повідомляється, виготовлення закордонних паспортів нового покоління припинили 20 січня.

Зокрема, у поліції Тверської області повідомили, що виготовлення паспорта, що містить електронний носій інформації, з технічних причин попередньо відкладено до середини березня 2023 року.

Про те, що оформлення біометричних закордонних паспортів, можливо, відновлять у середині березня, повідомили й у відділі з питань міграції Орська. При цьому в МВС Чувашії сказали, що термін виготовлення паспортів збільшився "на невизначений термін".

У МВС по Камчатському краю повідомили, що закордонні паспорти нового покоління не видають у двох міграційних відділах, а в решті відділів та МФЦ продовжують приймати документи (чи видають у них паспорти, із заяви МВС не зрозуміло).

У регіональних управліннях МВС рекомендують росіянам "у разі термінової необхідності виїзду за межі РФ" оформляти закордонні паспорти старого зразка терміном на п'ять років.

Один із жителів Москви повідомив, що в центрі держпослуг "Мої документи" у Крюково відмовилися прийняти його заяву на оформлення десятирічного закордонного паспорта "через відсутність чіпів". Зазначено, що заяви на такі паспорти не приймаються щонайменше до 31 березня, а найближча дата отримання закордонного паспорта терміном дії на десять років - у травні.

У прес-службі центру держпослуг "Мої документи" у Москві це заперечують. В організації заявили, що "у звичайному режимі" приймають заяви на оформлення біометричних паспортів через криптобіокабіни, а співробітники продовжують видавати готові документи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Рада ЄС затвердила повне припинення Угоди про спрощений візовий режим із РФ через російське вторгнення в Україну.

Також раніше ми писали, що Єврокомісія надала оновлені рекомендації для держав-членів щодо видачі віз та прикордонного контролю для російських громадян на зовнішніх кордонах ЄС.

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