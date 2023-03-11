UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти глушать зв'язок і закривають міста в Луганській області, - Гайдай

Фото: окупанти глушать зв'язок і закривають міста в Луганській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області загарбники продовжують закривати населені пункти та глушити зв'язок. Це росіяни роблять для того, аби українці не змогли передавати інформацію з окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

При цьому він зазначив, що цивільні на окупованих територіях Луганщини не мають доступу до медицини, адже всі лікарні стали військовими шпиталями, окрім лікування, окупанти там зробили казарми.

"Аби люди не могли повідомляти інформацію "назовні", рашисти продовжують закривати міста, а зв‘язок та інтернет так і не з‘явилися у населених пунктах, близьких до лінії фронту. Щоб зв‘язатися з рідними треба їхати телефонувати вглиб області", - розповів Гайдай.

За його словами, також путінські війська продовжують будувати другу лінію оборони в окупованому Старобільську.

"Росіяни непогані кроти, адже по прибуттю на фронт свіжомобілізовані зариваються в нори, намагаючись зберегти собі життя", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше в Міноборони попередили, що росіяни посилюють фільтраційні заходи в окупації та ускладнює переміщення між містами.

Також ми писали, що в Кремінній Луганської області російські окупанти виселяють місцевих жителів із власних будинків, щоб розмістити в них новоприбулих військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськзв'язок