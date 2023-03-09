РФ посилює фільтраційні заходи в окупації та ускладнює переміщення між містам, - Маляр
Умови проживання населення на тимчасово окупованих територіях України погіршуються, а росіяни не забезпечують функціонування необхідних елементів системи підтримки життєдіяльності людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
"Для вирішення адміністративних, фінансових та інших проблем громадяни змушені звертатись до установ та закладів, які знаходяться виключно у великих містах регіону", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що при цьому командування російських окупаційних військ постійно ускладнює порядок переміщення між населеними пунктами. Зокрема, зараз потрібно оформлювати дозвіл на переміщення.
"Так у Сватівському районі Луганської області, окремих районах Херсонської та Запорізької областей через відсутність можливості вирішення за місцем проживання адміністративних, медичних та інших проблем, громадян, у тому числі похилого віку та осіб з інвалідністю, змушують для отримання пенсій спочатку оформляти дозволи на переміщення до населених пунктів, у яких функціонують відповідні установи", - пояснила Маляр.
Заступник міністр оборони України додала, що такий стан речей викликає невдоволення населення російською владою. Саме тому з метою недопущення можливих протестних настроїв громадськості російські окупаційні війська ще більше посилюють так звані фільтраційні заходи та адміністративно-поліцейський режим.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни змушують місцевих жителів переоформляти документи для отримання щомісячної соціальної допомоги з догляду за людьми з інвалідністю.
Росіяни не можуть набрати достатню кількість охочих на тимчасово захоплених територіях Донецької області, щоб наповнити фейкові органи окупаційної "адміністрації".
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