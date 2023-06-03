Окупанти у Генічеську утримують у підвалах місцевих жителів із проукраїнською позицією

Зокрема, у Генічеську Херсонської області окупанти примусово утримують у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції громадян України з проукраїнською позицією.

Злочини окупантів на захоплених територіях

На тимчасово окупованих територіях російські військові вчиняють воєнні злочини проти українських громадян. Зокрема, піддають їх тортурам, відбирають майно та вбивають.

Так, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області "кадировці" постійно п'ють та знущаються з цивільного населення.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів, скоєних представниками ПВК "Вагнера". Силовикам, яких завезли на окуповані території із Росії, не вдається їх контролювати.

Нещодавно російські загарбники повісили чоловіка в окупованому Сватівському районі Луганської області за його проукраїнську позицію.

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