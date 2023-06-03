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Оккупанты в Геническе удерживают в подвалах местных жителей с проукраинской позицией

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Суббота 03 июня 2023 20:19
Оккупанты в Геническе удерживают в подвалах местных жителей с проукраинской позицией Иллюстративное фото: Оккупанты в Геническе удерживают в подвалах местных жителей с проукраинской позицией (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины. В том числе, нарушать права человека на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

В частности, в Геническе Херсонской области оккупанты принудительно удерживают в подвалах здания бывшей налоговой инспекции граждан Украины с проукраинской позицией.

Преступления оккупантов на захваченных территориях

На временно оккупированных территориях российские военные совершают военные преступления против украинских граждан. В частности, подвергают их пыткам, отбирают имущество и убивают.

Так, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области "кадыровцы" постоянно пьют и издеваются над гражданским населением.

Помимо этого на временно оккупированных территориях растет количество преступлений, совершенных представителями ЧВК "Вагнера". Силовикам, которых завезли на оккупированные территории из России, не удается их контролировать.

Недавно российские захватчики повесили мужчину в оккупированном Сватовском районе Луганской области за его проукраинскую позицию.

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