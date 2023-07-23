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Окупанти гатили по Нікополю з важкої артилерії, є руйнування

Фото: російські військові обстрілювали Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти цієї ночі знову обстрілювали населені пункти Дніпропетровської області, застосовуючи для ударів важку артилерію. Внаслідок ворожих атак є пошкодження будинків та іншої інфраструктури у Нікополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Чиновник уточнив, що під ударами окупантів опинилися місто Нікополь та Марганецька громада.

Внаслідок атак у Нікополі були пошкоджені 3 приватні будинки та 3 господарські споруди.

"Зачепило легковий автомобіль та лінію електропередач", - додав він.

Також голова ОВА зазначив, внаслідок цих ударів ніхто з громадян, на щастя, не постраждав.

Наразі фахівці обстежують атаковані території та з'ясовують їх наслідки.

Наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровської області 23 липня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Удари РФ по Нікополю та Дніпропетровській області

Війська РФ обстрілюють територію Дніпропетровської області практично щодня. Загарбники для ударів активно застосовують реактивну та важку артилерію, що розташована на іншому березі Дніпра. Часто під удар потрапляє Нікополь та район.

Минулої ночі, 22 липня, в результаті російських ударів по Нікополю постраждали три людини.

Також нагадаємо, що 3 липня внаслідок ворожих ударів по містах Марганець та Нікополь постраждала жінка похилого віку.

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Дніпропетровська область