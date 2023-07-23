Оккупанты били по Никополю из тяжелой артиллерии, есть разрушения

Чиновник уточнил, что под ударами оккупантов оказались город Никополь и Марганецкая община.

В результате атак в Никополе были повреждены 3 частных дома и 3 хозяйственных сооружений.

"Задело легковой автомобиль и линию электропередач", - добавил он.

Также глава ОВА отметил, что в результате этих ударов никто из граждан, к счастью, не пострадал.

В настоящее время специалисты обследуют атакованные территории, и выясняют их последствия.

Последствия вражеских обстрелов Днепропетровской области 23 июля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Удары РФ по Никополю и Днепропетровской области

Войска РФ обстреливают территорию Днепропетровской области практически ежедневно. Захватчики для ударов активно применяют реактивную и тяжелую артиллерию, что расположена на другом берегу Днепра. Часто под удар попадает Никополь и район.

Прошлой ночью, 22 июля, в результате российских ударов по Никополю пострадали три человека.

Также напомним, что 3 июля в результате вражеских ударов по городам Марганец и Никополь пострадала пожилая женщина.