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Оккупанты били по Никополю из тяжелой артиллерии, есть разрушения

Фото: российские военные обстреливали Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты этой ночью снова обстреливали населенные пункты Днепропетровской области, применяя для ударов тяжелую артиллерию. В результате вражеских атак есть повреждения домов и другой инфраструктуры в Никополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Чиновник уточнил, что под ударами оккупантов оказались город Никополь и Марганецкая община.

В результате атак в Никополе были повреждены 3 частных дома и 3 хозяйственных сооружений.

"Задело легковой автомобиль и линию электропередач", - добавил он.

Также глава ОВА отметил, что в результате этих ударов никто из граждан, к счастью, не пострадал.

В настоящее время специалисты обследуют атакованные территории, и выясняют их последствия.

Последствия вражеских обстрелов Днепропетровской области 23 июля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Удары РФ по Никополю и Днепропетровской области

Войска РФ обстреливают территорию Днепропетровской области практически ежедневно. Захватчики для ударов активно применяют реактивную и тяжелую артиллерию, что расположена на другом берегу Днепра. Часто под удар попадает Никополь и район.

Прошлой ночью, 22 июля, в результате российских ударов по Никополю пострадали три человека.

Также напомним, что 3 июля в результате вражеских ударов по городам Марганец и Никополь пострадала пожилая женщина.

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Днепропетровская область