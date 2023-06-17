Окупанти гатили по Нікопольському району з артилерії: названі наслідки (фото)

Російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області в ніч проти 17 червня, і для ударів по населених пунктах застосовували артилерію. Внаслідок ворожих атак є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака та голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
Так, під час нічних атак під ворожим вогнем опинилося місто Нікополь та Марганецька громада.
Внаслідок артобстрілу у Нікополі було пошкоджено комунальне підприємство, вісім приватних будинків.
Понівечені господарські споруди та лінії електропередач, розповів глава ОВА.
"Також ворог обстріляв Марганецьку громаду. На щастя, без жертв та постраждалих", - зазначив голова облради.
Як уточнив Лисак, жінка, яка отримала поранення під час російського обстрілу вчора ввечері, була госпіталізована, і лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
Війська РФ вночі 17 червня обстріляли Нікопольський район з артилерії (фото: t.me/dnipropetrovskaODA / t.me/mykola_lukashuk)
Російські загарбники обстрілюють Дніпропетровську область щодня, і під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікопольський район і саме місто, що знаходиться по іншу сторону річки Дніпро.
Сам Нікополь розташований за 48 км від Запоріжжя та 63 км від Кривого Рогу. Є четвертим за чисельністю населення містом Дніпропетровської області.
Окупанти для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію. Внаслідок таких атак у місті нерідко руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП, іноді гинуть люди.
Так, раніше, 16 червня, в результаті російських обстрілів у Нікополі загинула одна людина, ще одна отримала поранення.
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