ua ru
Пт, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Нікополь: є загиблий і поранена

Новость на русском →
Нікополь, П'ятниця 16 червня 2023 20:15
Росіяни обстріляли Нікополь: є загиблий і поранена Фото: Обстріли Нікополя (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 16 червня, обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"На жаль, знову втрата. Під час останнього обстрілу Нікополя загинув 81-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також постраждала жінка 78 років. У неї осколкове поранення.

Росіяни обстріляли Нікополь: є загиблий і поранена

"На місці атаки працюють рятувальники", - додав Лисак.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Війська РФ атакують Дніпропетровську область практично щоденно, і ворожим обстрілам найчастіше піддається Нікопольський район та саме місто

Для своїх ударів по Нікополю російські загарбники активно використовують важку артилерію. Так, раніше внаслідок ворожих обстрілів міста були пошкоджені приватні будинки, газопровід та лінія електропередач.

Нещодавно російські військові в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу під ворожу атаку потрапив Нікополь та населених пунктів Марганецької і Мирівської громад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нікополь Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
"Совкова" практика. Навіщо Росії бойові дельфіни і чи врятують вони флот у Севастополі
"Совкова" практика. Навіщо Росії бойові дельфіни і чи врятують вони флот у Севастополі
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом