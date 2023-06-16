Росіяни обстріляли Нікополь: є загиблий і поранена

Російські війська сьогодні, 16 червня, обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

Для своїх ударів по Нікополю російські загарбники активно використовують важку артилерію. Так, раніше внаслідок ворожих обстрілів міста були пошкоджені приватні будинки, газопровід та лінія електропередач.

Війська РФ атакують Дніпропетровську область практично щоденно, і ворожим обстрілам найчастіше піддається Нікопольський район та саме місто

Зазначається, що також постраждала жінка 78 років. У неї осколкове поранення.

"На жаль, знову втрата. Під час останнього обстрілу Нікополя загинув 81-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно російські військові в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу під ворожу атаку потрапив Нікополь та населених пунктів Марганецької і Мирівської громад.

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