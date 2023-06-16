Росіяни обстріляли Нікополь: є загиблий і поранена
Російські війська сьогодні, 16 червня, обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"На жаль, знову втрата. Під час останнього обстрілу Нікополя загинув 81-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також постраждала жінка 78 років. У неї осколкове поранення.
"На місці атаки працюють рятувальники", - додав Лисак.
Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області
Війська РФ атакують Дніпропетровську область практично щоденно, і ворожим обстрілам найчастіше піддається Нікопольський район та саме місто
Для своїх ударів по Нікополю російські загарбники активно використовують важку артилерію. Так, раніше внаслідок ворожих обстрілів міста були пошкоджені приватні будинки, газопровід та лінія електропередач.
Нещодавно російські військові в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу під ворожу атаку потрапив Нікополь та населених пунктів Марганецької і Мирівської громад.
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