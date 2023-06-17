RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты били по Никопольскому району из артиллерии: названы последствия (фото)

Фото: войска РФ обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области в ночь на 17 июня, и для ударов по населенным пунктам применяли артиллерию. В результате вражеских атак есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака и главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Так, во время ночных атак под вражеским огнем оказался город Никополь и Марганецкая община.

В результате артобстрела в Никополе было повреждено коммунальное предприятие, восемь частных домов.

Изуродованы хозяйственные постройки и линии электропередач, рассказал глава ОВА.

"Также враг обстрелял Марганецкую общину. К счастью, без жертв и пострадавших", - отметил председатель облсовета.

Как уточнил Лысак, получившая ранения во время российского обстрела вчера вечером женщина была госпитализирована, и врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Войска РФ ночью 17 июня обстреляли Никопольский район из артиллерии (фото: t.me/dnipropetrovskaODA / t.me/mykola_lukashuk)

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Российские захватчики обстреливают Днепропетровскую область практически ежедневно, и под вражеские удары чаще всего попадает Никопольский район и сам город, что находится по другую сторону реки Днепр.

Сам Никополь расположен в 48 км от Запорожья и 63 км от Кривого Рога. Является четвертым по численности населения городом Днепропетровской области.

Оккупанты для ударов по Никополю активно используют тяжелую артиллерию. В результате таких атак в городе нередко разрушаются и повреждаются дома, газопроводы и ЛЭП, иногда гибнут люди.

Так, ранее, 16 июня, в результате российских обстрелов в Никополе погиб один человек, еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НикопольДнепропетровская областьВойна России против Украины