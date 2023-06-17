Оккупанты били по Никопольскому району из артиллерии: названы последствия (фото)

Так, во время ночных атак под вражеским огнем оказался город Никополь и Марганецкая община.

В результате артобстрела в Никополе было повреждено коммунальное предприятие, восемь частных домов.

Изуродованы хозяйственные постройки и линии электропередач, рассказал глава ОВА.

"Также враг обстрелял Марганецкую общину. К счастью, без жертв и пострадавших", - отметил председатель облсовета.

Как уточнил Лысак, получившая ранения во время российского обстрела вчера вечером женщина была госпитализирована, и врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Войска РФ ночью 17 июня обстреляли Никопольский район из артиллерии (фото: t.me/dnipropetrovskaODA / t.me/mykola_lukashuk)

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Российские захватчики обстреливают Днепропетровскую область практически ежедневно, и под вражеские удары чаще всего попадает Никопольский район и сам город, что находится по другую сторону реки Днепр.

Сам Никополь расположен в 48 км от Запорожья и 63 км от Кривого Рога. Является четвертым по численности населения городом Днепропетровской области.

Оккупанты для ударов по Никополю активно используют тяжелую артиллерию. В результате таких атак в городе нередко разрушаются и повреждаются дома, газопроводы и ЛЭП, иногда гибнут люди.

Так, ранее, 16 июня, в результате российских обстрелов в Никополе погиб один человек, еще один получил ранения.