Окупанти гатили по Авдіївці, Бахмуту та Костянтинівці: двоє загиблих, 3 поранені

Авдіївка

На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 2 поранено в Авдіївці. Місто зазнало двох артобстрілів та ракетного удару - пошкоджено будинки на 4 вулицях, територію АКХЗ та харчове підприємство.

Бахмут та Костянтинівка

На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена в Бахмуті. У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки, дитсадок, газопровід і водопровід.

Сіверськ

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено дитсадок та будинки на двох вулицях, гучно було у Серебрянці.