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Окупанти гатили по Авдіївці, Бахмуту та Костянтинівці: двоє загиблих, 3 поранені

Фото: окупанти били по Авдіївці, Бахмуту та Костянтинівці, двоє загиблих, 3 поранені (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

За минулу добу російські окупанти продовжували обстрілювати міста Донецької області. Зокрема під вогнем перебували Авдіївка, Костянтинівка, Сіверськ, Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Авдіївка

На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 2 поранено в Авдіївці. Місто зазнало двох артобстрілів та ракетного удару - пошкоджено будинки на 4 вулицях, територію АКХЗ та харчове підприємство.

Бахмут та Костянтинівка

На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена в Бахмуті. У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки, дитсадок, газопровід і водопровід.

Сіверськ

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено дитсадок та будинки на двох вулицях, гучно було у Серебрянці.

Нагадаємо, влада звернулась до жителів міста Авдіївка, яке розташоване у Донецькій області, з проханням евакуюватись.

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АвдіївкаДонецька областьБахмутКонстантиновка