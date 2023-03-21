Оккупанты били по Авдеевке, Бахмуту и Константиновке: двое погибших, 3 ранены

За минувшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать города Донецкой области. В частности, под огнем находились Авдеевка, Константиновка, Северск, Бахмут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Авдеевка
На Донецком направлении 1 человек погиб и 2 ранены в Авдеевке. Город подвергся двум артобстрелам и ракетному удару - повреждены дома на 4 улицах, территория АКХЗ и пищевое предприятие.
Бахмут и Константиновка
На Горловском направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Бахмуте. В Константиновке повреждены 3 частных дома, детсад, газопровод и водопровод.
Северск
На Лисичанском направлении в Северске повреждены детсад и дома на двух улицах, громко было в Серебрянке.
Напомним, власти обратились к жителям города Авдеевка, расположенному в Донецкой области, с просьбой эвакуироваться.
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