Оккупанты дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей

Утром россияне обстреляли границы Черниговской и Сумской областей. В этот раз они использовали минометы и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на оперативное командование "Север".

"С 06:10 до 06:28 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Ровное. С 07:55 до 09:00 зафиксировано 15 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Галагановка", - говорится в сообщении.

Также в командовании отметили, что о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.