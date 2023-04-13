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Оккупанты дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей

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Черниговская область, Сумская область, Четверг 13 апреля 2023 11:11
Оккупанты дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей Фото: оккупанты дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Утром россияне обстреляли границы Черниговской и Сумской областей. В этот раз они использовали минометы и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на оперативное командование "Север".

"С 06:10 до 06:28 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Ровное. С 07:55 до 09:00 зафиксировано 15 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Галагановка", - говорится в сообщении.

Также в командовании отметили, что о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, что войска РФ обстреляли семь громад Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 75 "прилетов".

Ранее мы писали о том, что вчера россияне обстреляли Черниговскую область из артиллерии.

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Сумская область Черниговская область Граница с РФ
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