Окупанти двічі обстріляли пожежну частину у Харківській області: є руйнування

У середу, 26 квітня, російські війська двічі обстріляли пожежну частину у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС в Харківській області.
"Двічі упродовж дня росіяни обстріляли пожежну частину в Харківській області. Внаслідок артобстрілу пошкоджень зазнала будівля, а також техніка рятувальників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такі дії ворога тільки вчергове доводять, що вони свідомо порушують усі норми міжнародного права.
"На щастя, особовий склад не постраждав і буде й надалі надавати допомогу у ліквідації наслідків цієї неспровокованої війни. Ми усе відновимо і відбудуємо, адже боремося за нашу перемогу не самі", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, що у середу, 26 квітня, російські війська обстріляли Антонівський міст біля Херсона. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранений.
Російські війська не припиняють обстрілів прикордоння Сумської області. За останню добу було зафіксовано обстріли чотирьох прикордонних громад.
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