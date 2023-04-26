Окупанти двічі обстріляли пожежну частину у Харківській області: є руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС в Харківській області.

"Двічі упродовж дня росіяни обстріляли пожежну частину в Харківській області. Внаслідок артобстрілу пошкоджень зазнала будівля, а також техніка рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії ворога тільки вчергове доводять, що вони свідомо порушують усі норми міжнародного права.

"На щастя, особовий склад не постраждав і буде й надалі надавати допомогу у ліквідації наслідків цієї неспровокованої війни. Ми усе відновимо і відбудуємо, адже боремося за нашу перемогу не самі", - додали у ДСНС.