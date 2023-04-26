RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области: есть разрушения

Фото: Последствия обстрела (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 26 апреля, русские войска дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Дважды в течение дня россияне обстреляли пожарную часть в Харьковской области. В результате артобстрела повреждения получили здание, а также техника спасателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия врага только в очередной раз доказывают, что они сознательно нарушают все нормы международного права.

"К счастью, личный состав не пострадал и будет и дальше оказывать помощь в ликвидации последствий этой неспровоцированной войны. Мы все восстановим и отстроим, ведь боремся за нашу победу не сами", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что в среду, 26 апреля, российские войска обстреляли Антоновский мост возле Херсона. В результате вражеской атаки есть погибший и раненый.

Российские войска не прекращают обстрелы приграничье Сумской области. За последние сутки были зафиксированы обстрелы четырех пограничных общин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияхарковВойна в Украине