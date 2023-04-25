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Зафіксовано 70 "прильотів". Росіяни вчергове обстріляли Сумську область

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Україна, Вівторок 25 квітня 2023 22:51
Зафіксовано 70 "прильотів". Росіяни вчергове обстріляли Сумську область Фото: росіяни вчергове обстріляли Сумську область (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські війська не припиняють обстрілів прикордоння Сумської області. За останню добу було зафіксовано обстріли чотирьох прикордонних громад.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.

По Юнаківській громаді з території РФ було здійснено артилерійський обстріл. Там зафіксовано чотири прильоти.

"Внаслідок обстрілу на території одного підприємства пошкоджено лінію електромережі, приміщення автогаража та вікна в приміщенні пилорами. Також по території громади зафіксовано два прильоти з міномета", - сказано в повідомленні.

У Білопільській громаді ворог вдарив по території з мінометів. Там зафіксовано 25 прильотів з міномета та 17 з артилерії. Внаслідок артобстрілу пошкоджено домогосподарство.

"Хотінська громада: росіяни били з мінометів - 9 прильотів. Пошкоджено лінію електромережі. Есманська громада: з території РФ здійснено 4 мінометних обстріли - 13 прильотів", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що у вівторок, 25 квітня, російські військові вчергове обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади. Під ударом опинилась місцева церква.

За минулу добу, 24 квітня, росіяни 61 раз обстріляли Херсонську область, четверо людей дістали поранення.

За добу армія РФ завдала 111 ударів по Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак дві людини отримали поранення.

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