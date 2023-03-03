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Окупанти двічі за ніч обстріляли Дніпропетровську область із артилерії

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Київ, П'ятниця 03 березня 2023 07:59
Окупанти двічі за ніч обстріляли Дніпропетровську область із артилерії Фото: окупанти двічі за ніч обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові із ствольної артилерії сьогодні вночі, 3 березня, кілька разів обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Двічі вночі ворог обстріляв Нікопольщину. Окупанти вдарили по Марганецькій громаді, випустивши з десяток снарядів. Обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні голови облради.

За його словами, наразі територія району обстрілу обстежуються, уточнюються наслідки атак уточнюються. В усіх інших районах області було тихо.

Нагадаємо, що вчора, 2 березня, російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши житлові будинки, ЛЕП та водопровід.

Раніше повідомлялося, що у середу, 1 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області та вбили поголів'я тварин.

Крім того, у вівторок, 28 лютого, російські військові обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з артилерії.

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