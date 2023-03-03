Оккупанты дважды за ночь обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии

Российские военные из ствольной артиллерии сегодня ночью, 3 марта, несколько раз обстреляли Марганецкую громаду Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.