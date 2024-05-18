Окупанти другу добу поспіль штурмують Часів Яр колонами танків і БМП

Російські війська другу добу поспіль штурмують Часів Яр у Донецькій області за допомогою техніки. У ході боїв ЗСУ вдається знищувати техніку ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
У ЗСУ зазначають, що другу добу поспіль в напрямку населеного пункту Новий противник широко застосовує бронетехніку.
"Так, минулої доби російські підрозділи двома танками та 21 бойовою машиною піхоти намагалися вклинитися в наш бойовий порядок, але зазнали втрат та відступили", - йдеться у зведенні Генштабу.
Вже сьогодні росіяни задіяли танк, дві БМП та два бронеавтомобілі "Тигр". В ході бою українські захисники знищили танк та дві БМП, противник знову відступив.
Протягом минулої доби на всій лінії фронту відбулося 116 бойових зіткнень. З початку цієї доби відбулося вже 22 бойових зіткнення, деякі з них ще тривали станом на 13:00.
Окупанти тиждень тому пішли в наступ на півночі Харківської області. Особлива увага прикута до цієї ділянки фронту через близькість до Харкова. Крім того, це повторна спроба окупантів, цю частину Харківської області ЗСУ звільнили восени 2022 року.
Проте росіяни також намагаються протиснути українську оборону поблизу Авдіївки та на Бахмутському напрямку. Зокрема, армія РФ хоче захопити місто Часів Яр. Це відкриє їй шлях на Краматорську агломерацію.
Що відбувається на фронті та чи може Україна зупинити російський наступ - у матеріалі РБК-Україна.
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