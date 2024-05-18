Оккупанты вторые сутки подряд штурмуют Часов Яр колоннами танков и БМП

В ВСУ отмечают, что вторые сутки подряд в направлении населенного пункта Новый противник широко применяет бронетехнику.

"Так, за прошедшие сутки российские подразделения двумя танками и 21 боевой машиной пехоты пытались вклиниться в наш боевой порядок, но понесли потери и отступили", - говорится в сводке Генштаба.

Уже сегодня россияне задействовали танк, два БМП и два бронеавтомобиля "Тигр". В ходе боя украинские защитники уничтожили танк и две БМП, противник снова отступил.

За прошедшие сутки на всей линии фронта произошло 116 боевых столкновений. С начала этих суток произошло уже 22 боевых столкновения, некоторые из них еще продолжались по состоянию на 13:00.