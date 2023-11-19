Окупанти другу добу б'ють по Україні "шахедами": скільки збила ППО цієї ночі

"Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Звідки атакувала РФ?

Як зазначили військові, у ніч на 19 листопада 2023 року окупанти атакували з півночі, з Курської області РФ ударними БпЛА типу "Shahed".

"Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників", - додали у Повітряних силах.

В яких регіонах збито ворожі дрони

Сумська область

Зокрема, три дрони були збиті у Сумській області.

"Сьогодні вночі у небі Сумщини знищено 3 ворожих БпЛА "Шахед". Дякуємо нашим захисникам неба!" - йдеться в заяві Сумської ОВА.

Черкаська область

Крім цього, працювала ППО по дронам і у Черкаській області. За попередніми даними, выйськовы мінуснули в небі над Звенигородщиною ворожий БпЛА.

"Уламками незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали", - констатував голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Обстріл України 19 листопада

Цієї ночі російські війська зробили нову спробу атакувати територію України дронами-камікадзе. Тривогу оголошували у Києві та області, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій, Одеській та Черкаській областях.

Зокрема, у Києві та області тривогу оголошували не один раз. Під час атаки дронів на Київ ППО знищила близько десяти ворожих цілей.