Оккупанты вторые сутки бьют по Украине "шахедами": сколько сбила ПВО этой ночью

Во время очередной массированной атаки по Украине 19 ноября противовоздушная оборона (ПВО) сбила 15 из 20 запущенных Россией дронов-камикадзе. Оккуппанты не отходили и в этот раз от своей привычной тактики.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Воздушные силы ВСУ, Telegram-канал Cумской ОВА, Telegram-канал главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.
"Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. В результате противовоздушного боя уничтожены 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении Воздушных сил.
Как отметили военные, в ночь на 19 ноября 2023 года оккупанты атаковали с севера, из Курской области РФ ударными БПЛА типа "Shahed".
"Зафиксированы пуски 20 ударных беспилотников", - добавили в воздушных силах.
Сумская область
В частности, три дрона были сбиты в Сумской области.
"Сегодня ночью в небе Сумщины уничтожены 3 вражеских БпЛА "Шахед". Спасибо нашим защитникам неба!" – говорится в заявлении Сумской ОВА.
Черкасская область
Кроме этого, работала ПВО по дронам и в Черкасской области. По предварительным данным, выйсковые минули в небе над Звенигородщиной враждебный БпЛА.
"Обломками незначительно повреждены пять домов. Люди не пострадали", - констатировал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Этой ночью российские войска предприняли новую попытку атаковать территорию Украины дронами-камикадзе. Тревогу объявляли в Киеве и области, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой, Одесской и Черкасской областях.
В частности, в Киеве и области, тревогу объявляли не единожды. Во время атаки дронов на Киев ПВО уничтожила около десяти вражеских целей.
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