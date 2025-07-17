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Окупанти дроном знищили все майно харківського театру "Арабески"

Ілюстративне фото: у Харкові через атаку РФ згоріли костюми театру "Арабески" (facebook.com/arabesky)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти дронами-камікадзе "Шахедами" знищили майно харківського театру "Арабески". Йдеться, зокрема, про унікальні декорації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку театру.

Як зазначили в театрі, там думали зробити виставку, передати костюми в музей, але плани порушила російська атака.

"Учора внаслідок влучання в будівлю різних "Шахедів" згоріло все майно театру "Арабески": декорації вистав, реквізит, костюми, апаратура, одяг сцени - все", - уточнили представники театру.

За їхніми словами, тепер майно театру, яке накопичували протягом 30 років, "стало історією і спогадами".

 

Театр "Арабески"

Театр "Арабески" в Харкові існує з початку 1990-х років і відомий як незалежний творчий майданчик. Колектив театру працює з різними формами сучасного мистецтва, включно з драматургією, перформансом і документальним театром. У репертуарі - постановки як за класичними творами, так і на основі актуальних суспільних тем.

"Αрабески" брали участь у низці театральних фестивалів в Україні та за її межами.

До слова, у ніч на 16 липня російські окупанти вдарили по заводу польської компанії Barlinek, що розташований у Вінниці.

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Російська ФедераціяХарківВійна в УкраїніАтака дронів