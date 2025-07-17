Оккупанты дроном уничтожили все имущество харьковского театра "Арабески"

Театр "Арабески"

Театр "Арабески" в Харькове существует с начала 1990-х годов и известен как независимая творческая площадка. Коллектив театра работает с различными формами современного искусства, включая драматургию, перформанс и документальный театр. В репертуаре - постановки как по классическим произведениям, так и на основе актуальных общественных тем.

"Αрабески" участвовали в ряде театральных фестивалей в Украине и за ее пределами.

К слову, в ночь на 16 июля российские оккупанты ударили по заводу польской компании Barlinek, который находится в Виннице.

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