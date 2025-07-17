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Оккупанты дроном уничтожили все имущество харьковского театра "Арабески"

Иллюстративное фото: в Харькове из-за атаки РФ сгорели костюмы театра "Арабески" (facebook.com/arabesky)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты дронами-камикадзе "Шахедами" уничтожили имущество харьковского театра "Арабески". Речь, в частности, об уникальных декорациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу театра.

Как отметили в театре, там думали сделать выставку, передать костюмы в музей, но планы нарушила российская атака. 

"Вчера в результате попадания в здание различных "Шахедов" сгорело все имущество театра "Арабески": декорации спектаклей, реквизит, костюмы, аппаратура, одежда сцены - все", - уточнили представители театра. 

По их словам, теперь имущество театра, которое накапливали в течение 30 лет, "стало историей и воспоминаниями". 

Театр "Арабески"

Театр "Арабески" в Харькове существует с начала 1990-х годов и известен как независимая творческая площадка. Коллектив театра работает с различными формами современного искусства, включая драматургию, перформанс и документальный театр. В репертуаре - постановки как по классическим произведениям, так и на основе актуальных общественных тем.

"Αрабески" участвовали в ряде театральных фестивалей в Украине и за ее пределами.

К слову, в ночь на 16 июля российские оккупанты ударили по заводу польской компании Barlinek, который находится в Виннице.

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