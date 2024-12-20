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Окупанти дронами знищили склад "Сільпо" під Києвом

Фото: склад "Сільпо" загорівся внаслідок атаки дронів (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в ніч на 20 грудня атакували дронами склад мережі супермаркетів "Сільпо" в Бориспільському районі. Будівлю було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fozzy Group у Facebook.

"У ніч на 20 грудня внаслідок атаки БПЛА ворог зруйнував один зі складів мережі "Сільпо", на якому зберігалася заморожена продукція", - зазначили у Fozzy Group, яка керує вищезгаданою мережею супермаркетів.

Там також підкреслили, що внаслідок атаки постраждалих немає. При цьому було знищено товари на суму 400 млн гривень. Команда Fozzy Group працює над перерозподілом логістики.

 

Атака дронів на Київську область

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 20 грудня вкотре намагалися атакувати Україну безпілотниками. Зокрема, вибухи чули жителі Києва та області.

Як зазначили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, ворог атакував склад у Бориспільському районі, після чого там почалася сильна пожежа.

О 4 ранку рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Над ліквідацією наслідків працювали понад 70 рятувальників.

До слова, окупанти сьогодні вранці також завдали ракетного удару по Києву. Детально про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

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БориспільКиївська областьВійна в УкраїніАтака дронів