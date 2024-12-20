Оккупанты дронами уничтожили склад "Сильпо" под Киевом

Атака дронов на Киевскую область

Напомним, российские оккупанты в ночь на 20 декабря в очередной раз пытались атаковать Украину беспилотниками. В частности, взрывы слышали жители Киева и области.

Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, враг атаковал склад в Бориспольском районе, после чего там начался сильный пожар.

В 4 утра спасателям удалось локализовать пожар. Над ликвидацией последствий работали более 70 спасателей.

К слову, оккупанты сегодня утром также нанесли ракетный удар по Киеву. Детально о последствиях - в материале РБК-Украина.

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