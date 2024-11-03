Оккупанты дронами атаковали Черниговский район ночью: в ОВА рассказали о последствиях

В ночь на 3 ноября оккупанты атаковали дронами Черниговский район. Тревога в общей сложности длилась 11 часов.

Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Кроме того, в другом селе Черниговского района зафиксировано падение обломков "Шахеда", горела сухая трава.

"Повреждены окна и двери, фундамент и кровля. Горело хозяйственное здание, расположенное рядом, повреждены автомобили. К счастью, люди не пострадали", - отметил Чаус.

"Почти 11 часов длилась воздушная тревога по Черниговской области. Враг запускал беспилотники", - рассказал он.

Атака дронов РФ по Украине

В ночь на 3 ноября российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Тревога объявлялась в ряде областей и, в частности, в Киеве тревога длилась больше 5 часов. В Киеве и области гремели взрывы, работала ПВО.

В КГВА рассказали, что дроны, которые намеревались атаковать Киев, заходили на очень низкой высоте и группами. Несмотря на то, что все дроны, которые пытались атаковать Киев, были сбиты, повреждения зафиксированы в двух районах Киева из-за падения обломков БПЛА.

Недавно в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) рассказывали, что в Украине введут новые способы сбития российских дронов, учитывая, что Россия хочет выйти на круглосуточные атаки "Шахедами".

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