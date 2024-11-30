Окупанти з дрона атакували маршрутку в Херсоні: поранені люди

Обстріли Херсона

Російські війська захопили Херсон під час масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Вже восени 2022 року ЗСУ повернули Херсон під свій контроль разом із правобережжям області. Лівобережжя регіону досі залишається під окупацією РФ.

При цьому, той факт, що Херсон звільнений від окупації, не заважає загарбникам обстрілювати місто, особливо прибережні райони. Наприклад, 7 жовтня росіяни атакували Центральний район Херсона чотирма авіабомбами. Тоді було поранено 19 людей.

А 1 жовтня росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона. Загинули семеро людей.

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