Оккупанты с дрона атаковали маршрутку в Херсоне: ранены люди

Обстрелы Херсона

Российские войска захватили Херсон во время масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Уже осенью 2022 года ВСУ вернули Херсон под свой контроль вместе с правобережьем области. Левобережье региона до сих пор остается под оккупацией РФ.

При этом, тот факт, что Херсон освобожден от оккупации, не мешает захватчикам обстреливать город, особенно прибережные районы. Например, 7 октября россияне атаковали Центральный район Херсона четырьмя авиабомбами. Тогда были ранены 19 человек.

А 1 октября россияне обстреляли рынок в центре Херсона. Погибли семь людей.

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