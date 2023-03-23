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Окупанти досі в Новій Каховці. Інформація виявилася некоректною, - Генштаб

Фото: Окупанти досі в Новій Каховці (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти досі знаходяться у Новій Каховці. Інформація про те, що вони покинули місто виявилася некоректною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Генштабі додали, що Нова Каховка обовʼязково буде звільнена українськими військовими.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб повідомив, що усі підрозділи російської армії вийшли з Нової Каховки, що розташована на лівому березі Дніпра у Херсонської області.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що цей рік для України буде переможним та анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною.

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Новая КаховкаВійна Росії проти України