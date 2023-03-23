Оккупанты до сих пор в Новой Каховке. Информация оказалась некорректной, - Генштаб

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы отходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", - говорится в сообщении.

При этом в Генштабе добавили, что Новая Каховка обязательно будет освобождена украинскими военными.

Напомним, сегодня Генштаб сообщил, что все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, расположенной на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет победным и анонсировал большое контрнаступление ВСУ весной.

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