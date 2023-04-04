Окупанти не допускають до посівної фермерів в Запорізькій області, - ЦНС

Окупанти не допускають фермерів до посівної без паспорта РФ на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Центр національного спротиву
"Нині в регіоні більшість населення, яка не виїхала й не була депортована, не погоджується отримувати паспорт ворога. Відтак окупанти вигадують обмеження й створюють умови, при яких без російського паспорта життя в окупації неможливе", - йдеться в повідомленні.
Вказується, що тепер усі фермери мають отримати так званий "дозвіл" від окупантів для роботи в полях, умовою для отримання дозволу є "червона макулатура.
Також в ЦНС додали, що окупаційна адміністрація Запорізької області прагне "за будь-яку ціну задовольнити Кремль" й наростити темпи примусової паспортизації в регіоні.
Раніше ми писали про те, що окупанти змушують вчителів відмовитись від громадянства України у Мелітополі.
Також нагадаємо, у окупованому Токмаці в Запорізькій області, загарбники обмежують пересування мешканців, які не отримали паспорт РФ
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