Окупанти у Донецькій області формують список шахт під "приватизацію", - ЦНС

Окупаційна влада тимчасово окупованої Донецької області почала формувати списки ще не зачинених шахт, які незабаром виставлять на продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

"Зауважимо, що в окупантів це означає передачу майна дотичним структурам, які потім вирізають обладнання на метал", - йдеться в повідомленні.

В самій РОА не приховують, що регіон "має переорієнтувати економіку". Тобто, таким чином окупанти анонсували подальше закриття шахт. У ЦНС додали, що самі шахти зазвичай відходять у власність до клану кадирівців, які неофіційно й управляють регіоном.

Також у відомстві вкотре наголосили, що всі права власності видані російськими маріонетками не мають юридичної сили.