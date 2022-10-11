Окупанти на Донбасі влаштували облави на дезертирів, - Гайдай

"Проводячи пошуки українських патріотів та диверсантів, як от у Старобільську, росіяни одночасно виявляють своїх дезертирів, - розповів він. - Не всі частково мобілізовані бажають воювати, тому намагаються зникнути".

За словами Гайдая, колаборанти масово оформлюють відпустки, намагаючись виїхати.

"Більша частина сепаратистів Троїцького району, яка пішли працювати на ворога, оформила безкоштовні відпустки і намагається виїхати вглиб Луганщини, а за можливості - на РФ", - додав голова регіона.