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Окупанти на Донбасі влаштували облави на дезертирів, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Наталія Гурковська

Під виглядом виявлення диверсантів окупанти ловлять російських дезертирів в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Проводячи пошуки українських патріотів та диверсантів, як от у Старобільську, росіяни одночасно виявляють своїх дезертирів, - розповів він. - Не всі частково мобілізовані бажають воювати, тому намагаються зникнути".

За словами Гайдая, колаборанти масово оформлюють відпустки, намагаючись виїхати.

"Більша частина сепаратистів Троїцького району, яка пішли працювати на ворога, оформила безкоштовні відпустки і намагається виїхати вглиб Луганщини, а за можливості - на РФ", - додав голова регіона.

Як повідомлялось, Росія розташовує поранених солдатів, у тому ж числі "вагнерівців" у дитячих лікарнях на тимчасово окупованих територіях України.

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Луганськ