Оккупанты на Донбассе устроили облавы на дезертиров, - Гайдай

Под видом обнаружения диверсантов оккупанты ловят российских дезертиров в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Проводя поиски украинских патриотов и диверсантов, как в Старобельске, россияне одновременно обнаруживают своих дезертиров, - рассказал он. - Не все частично мобилизованные желают воевать, поэтому пытаются исчезнуть".
По словам Гайдая, коллаборанты массово оформляют отпуска, пытаясь уехать.
"Большая часть ушедших работать на врага сепаратистов Троицкого района оформила бесплатные отпуска и пытается уехать вглубь Луганской области, а по возможности - в РФ", - добавил глава региона.
Как сообщалось, Россия располагает раненых солдат, в том числе "вагнеровцев" в детских больницах на временно оккупированных территориях Украины.
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