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Оккупанты на Донбассе устроили облавы на дезертиров, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Наталия Гурковская

Под видом обнаружения диверсантов оккупанты ловят российских дезертиров в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Проводя поиски украинских патриотов и диверсантов, как в Старобельске, россияне одновременно обнаруживают своих дезертиров, - рассказал он. - Не все частично мобилизованные желают воевать, поэтому пытаются исчезнуть".

По словам Гайдая, коллаборанты массово оформляют отпуска, пытаясь уехать.

"Большая часть ушедших работать на врага сепаратистов Троицкого района оформила бесплатные отпуска и пытается уехать вглубь Луганской области, а по возможности - в РФ", - добавил глава региона.

Как сообщалось, Россия располагает раненых солдат, в том числе "вагнеровцев" в детских больницах на временно оккупированных территориях Украины.

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Луганск