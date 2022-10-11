Оккупанты на Донбассе устроили облавы на дезертиров, - Гайдай

Под видом обнаружения диверсантов оккупанты ловят российских дезертиров в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Проводя поиски украинских патриотов и диверсантов, как в Старобельске, россияне одновременно обнаруживают своих дезертиров, - рассказал он. - Не все частично мобилизованные желают воевать, поэтому пытаются исчезнуть".

По словам Гайдая, коллаборанты массово оформляют отпуска, пытаясь уехать.

"Большая часть ушедших работать на врага сепаратистов Троицкого района оформила бесплатные отпуска и пытается уехать вглубь Луганской области, а по возможности - в РФ", - добавил глава региона.