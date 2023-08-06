Окупанти за добу завдали 20 ракетних ударів: скільки "Калібрів" вдалося збити

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"За минулу добу ворог завдав 20 ракетних ударів. 12 ракет "Калібр" було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил. Крім того, ворог завдав 62 авіаційних ударів. Зокрема застосував 4 ударні дрони типу "Shahed" - усі були знищені", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також повідомляється, що окупанти здійснили 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, загинули та поранені серед цивільного населення, руйнування отримали житлові будинки.

Керівник Об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону заявила, що, за попередніми даними, у Миколаївській, Кіровоградській та Херсонській областях сили ППО знищили понад 10 ворожих цілей.

Ракетний удар по Україні 5 серпня

Увечері 5 серпня росіяни масово запустили ракети територією України. Спочатку була інформація про "Калібра" з півдня, які рухалися у бік Києва, а потім повернули у напрямку Хмельницького. А потім у Повітряних силах повідомили про пуски "Кинджалів" з Тамбова та "швидкісну ракету" з півночі. Тоді ж стало відомо і про ракету з Білорусі.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Запоріжжі, Хмельницькій та Житомирській областях. У Запоріжжі окупанти обстріляли околиці, а про ситуацію в інших двох областях поки що інформації немає.