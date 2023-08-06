Оккупанты за сутки нанесли 20 ракетных ударов: сколько "Калибров" удалось сбить
Войска РФ за прошедшие сутки нанесли по меньшей мере 20 ракетных ударов по территории Украины. Силы ПВО смогли уничтожить 12 крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"За прошедшие сутки враг нанес 20 ракетных ударов. 12 ракет "Калибр" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил. Кроме того, враг нанес 62 авиационных удара. В частности применил 4 ударных дрона типа "Shahed" - все были уничтожены", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Также сообщается, что оккупанты совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.
Руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что, по предварительным данным, в Николаевской, Кировоградской и Херсонской областях силы ПВО уничтожили более 10 вражеских целей.
Ракетный удар по Украине 5 августа
Вечером 5 августа россияне массово запустили ракеты по территории Украины. Сначала была информация о "Калибрах" с юга, которые двигались в сторону Киева, а затем повернули в направлении Хмельницкого. А затем в Воздушных силах сообщили о пусках "Кинжалов" из Тамбова и "скоростной ракете" с севера. Тогда же стало известно и о ракете из Беларуси.
Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Запорожье, Хмельницкой и Житомирской областях. В Запорожье оккупанты обстреляли окрестности, а о ситуации в других двух областях пока информации нет.
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