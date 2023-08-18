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Окупанти за добу втратили на Таврійському напрямку понад 200 солдатів

Ілюстративне фото: окупанти за добу втратили на Таврійському напрямку понад 200 солдатів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Втрати російських окупантів на Таврійському напрямку 17 серпня становили 234 солдати. Також було знищено ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook.

Як зазначають військові, минулої доби ворог завдав 2 ракетних і 28 авіаційних ударів на Таврійському напрямку. Також там зафіксували 17 бойових зіткнень.

Окупанти намагалися просунутися на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах. Успіху там вони не досягли, наші захисники відбили усі атаки.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1402 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали 234 особи (загинули - 64, поранені - 168, полонені - 7)", - наголошують у пресцентрі Таврійського напрямку.

Також було знищено 20 одиниць військової техніки, серед якої:

  • 1 ударний вертоліт Ка-52;
  • 1 танк;
  • 6 артилерійських систем та мінометів;
  • 1 безпілотник;
  • 6 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Також наші захисники змогли знищити три ворожі склади боєприпасів.

Ситуація на Таврійському напрямку

Нагадаємо, українські військові з початку літа продовжують поступове просування на Таврійському напрямку. Там їм вдалося досягти низки успіхів, у тому числі деокупувати населені пункти.

Цього тижня у Міноборони України повідомили, що наші захисники звільнили від росіян селище Урожайне.

Також вчора, 18 серпня, воїни ЗСУ змогли просунутися в районі Урожайного та Роботиного.

 

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