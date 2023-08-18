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Оккупанты за сутки потеряли на Таврическом направлении более 200 солдат

Иллюстративное фото: оккупанты за сутки потеряли на Таврическом направлении более 200 солдат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Потери российских оккупантов на Таврическом направлении 17 августа составили 234 солдата. Также была уничтожена вражеская техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.

Как отмечают военные, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов на Таврическом направлении. Также там зафиксировали 17 боевых столкновений. 

Оккупанты пытались продвинуться на Авдеевском, Марьинском и Шахтарском направлениях. Успеха там они не достигли, наши защитники отбили все атаки. 

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1402 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили 234 человека (погибшие - 64, раненые - 168, пленные - 7)", - подчеркивают в пресс-центре Таврического направления. 

Также было уничтожено 20 единиц военной техники, среди которой:

  • 1 ударный вертолет Ка-52;
  • 1 танк;
  • 6 артиллерийских систем и минометов;
  • 1 беспилотник;
  • 6 единиц автомобильной и специальной техники. 

Также наши защитники смогли уничтожить три вражеских склада боеприпасов. 

Ситуация на Таврическом направлении

Напомним, украинские военные с начала лета продолжают постепенное продвижение на Таврическом направлении. Там им удалось достичь ряда успехов, в том числе деоккупировать населенные пункты. 

На этой неделе в Минобороны Украины сообщили, что наши защитники освободили от россиян поселок Урожайное. 

Также вчера, 18 августа, воины ВСУ смогли продвинуться в районе Урожайного и Работино

 

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