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Окупанти за добу вбили одну людину в Донецькій області, ще двоє дістали поранення, - ОВА

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Донецька область, П'ятниця 18 серпня 2023 18:06
Окупанти за добу вбили одну людину в Донецькій області, ще двоє дістали поранення, - ОВА Фото: глава Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Армія РФ продовжила завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка.

Жертви ударів

  • На Донецькому напрямку 2 людини поранено у Катеринівці Мар'їнської громади;
  • На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Богданівці Часовоярської громади.

Пошкодження внаслідок ударів Росії

Кириленко повідомив, що на Волноваському напрямку росіяни 24 рази обстріляли Вугледар - без жертв. Також на Донецькому напрямку ввечері ворог обстріляв дві вулиці Авдіївки. З артилерії обстріляне Гостре Курахівської громади.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

"На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 14 будинків і адмінбудівлю у Північному, 1 будинок у Дружбі. У Костянтинівці пошкоджено 3 будинки, господарчу споруду і лінію електропередач", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни завдавали ударів на Лисичанському напрямку. Було пошкоджено 2 будинки у Сіверську, зафіксовано 3 обстріли Лиманської громади.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно вночі під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

Російські військові також обстріляли Краматорськ за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинуло, ще одна отримала поранення.

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