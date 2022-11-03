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Окупанти за добу вбили чотирьох цивільних у Донецькій області

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Донецька область, Четвер 03 листопада 2022 10:19
Окупанти за добу вбили чотирьох цивільних у Донецькій області Фото: окупанти за добу вбили чотирьох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули четверо людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 2 листопада росіяни вбили 4 цивільних у Донецькій області: 3 у Бахмуті та 1 в Авдіївці. Ще 5 людей в області отримали поранення", - розповів він.

Крім того, правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації: 3 тіла виявили у Рубцях, ще одне у Лозовій.

З початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1151 людина, ще 2518 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 3 листопада знову масовано атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, об'єкт критичної інфраструктури та підприємство.

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Донецька область
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