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Оккупанты за сутки убили четырех гражданских в Донецкой области

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Донецкая область, Четверг 03 ноября 2022 10:19
Оккупанты за сутки убили четырех гражданских в Донецкой области Фото: оккупанты за сутки убили четырех гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие чего погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 2 ноября россияне убили 4 гражданских в Донецкой области: 3 в Бахмуте и 1 в Авдеевке. Еще 5 человек в области получили ранения", - рассказал он.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации: 3 тела обнаружили в Рубцах, еще одно в Лозовой.

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1151 человек, еще 2518 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, оккупанты в ночь на 3 ноября вновь массированно атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов повреждены жилые дома, объект критической инфраструктуры и предприятие.

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Донецкая область
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