Окупанти за добу скинули майже сотню КАБів: що відбувається на передовій

Втрати ворожих військ

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1230 російських загарбників.

Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила понад 586 тисяч солдатів, а також тисячі одиниць військової техніки. Зокрема, 6 серпня ЗСУ знищили російський вертоліт у Сумській області.

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