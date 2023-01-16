Окупанти за добу поранили сімох цивільних у Донецькій області

Російські війська продовжують атакувати населені пункти на Донеччині. За добу внаслідок обстрілу поранення отримали 7 мирних мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 15 січня росіяни поранили 7 мирних жителів Донбасу: 2 у Бахмуті та Авдіївці, 1 у Великій Новосілку, Лимані та Соледарі", - розповів Кириленко.
Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1307 цивільних, ще 2856 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, за суботу, 14 січня, російські окупанти вбили 7 мешканців Донецької області. Ще 4 отримали поранення.
Також ми писали, що внаслідок військової агресії Російської Федераціїу Бахмуті було пошкоджено 4158 житлових будинків.
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