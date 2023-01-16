Оккупанты за сутки ранили семерых гражданских в Донецкой области

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты Донецкой области. За сутки в результате обстрелов ранения получили 7 мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 15 января россияне ранили 7 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и Авдеевке, 1 в Великой Новоселке, Лимане и Соледаре", - рассказал Кириленко.
Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1307 гражданских, еще 2856 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, за субботу, 14 января, российские оккупанты убили 7 жителей Донецкой области. Еще 4 получили ранения.
Также мы писали, что вследствие военной агрессии Российской Федерации в Бахмуте было повреждено 4158 жилых домов.
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