ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты за сутки ранили семерых гражданских в Донецкой области

Новина українською →
Донецкая область, Понедельник 16 января 2023 08:31
Оккупанты за сутки ранили семерых гражданских в Донецкой области Фото: оккупанты за сутки ранили семерых гражданских в Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты Донецкой области. За сутки в результате обстрелов ранения получили 7 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 15 января россияне ранили 7 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и Авдеевке, 1 в Великой Новоселке, Лимане и Соледаре", - рассказал Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1307 гражданских, еще 2856 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, за субботу, 14 января, российские оккупанты убили 7 жителей Донецкой области. Еще 4 получили ранения.

Также мы писали, что вследствие военной агрессии Российской Федерации в Бахмуте было повреждено 4158 жилых домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
NEWS
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
DAILY
Оружие, которое изменит войну. Что Запад может дать Украине для победы над РФ
Юлия Акимовакорреспондент Оружие, которое изменит войну. Что Запад может дать Украине для победы над РФ