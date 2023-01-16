Фото: оккупанты за сутки ранили семерых гражданских в Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты Донецкой области. За сутки в результате обстрелов ранения получили 7 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.