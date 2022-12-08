Окупанти за добу нанесли більше п'ятдесяти ударів по Сумській області

Росіяни в черговий раз завдали удар по прикордонним територіям в Сумській області, внаслідок чого було зафіксовано більше ніж п'ятдесят прильотів на території регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького в Telegram.
Сьогодні, 8 грудня, російські війська вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області.
"Протягом дня росіяни нанесли 55 ударів по Хотінській та Шалигинській громадах",- заявив Живицький.
Він додав, що російські війська для обстрілів використовували мінометну зброю:
Голова Сумської ОВА сказав, що в обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.
Нагадаємо, російські війська 6 грудня завдали кількох ударів по Сумській області. Снаряди потрапили до місцевої ферми, в наслідок чого 17 тварин загинули від осколкових поранень.
Перед цим, у середу, 30 листопада, російські військові обстріляли Сумську область, внаслідок атаки окупантів загинув підліток та пошкоджено дитячий садок.
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