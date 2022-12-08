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Окупанти за добу нанесли більше п'ятдесяти ударів по Сумській області

Фото: Сумську область обстріляли з мінометів (скрін відео)
Автор: РБК-Україна

Росіяни в черговий раз завдали удар по прикордонним територіям в Сумській області, внаслідок чого було зафіксовано більше ніж п'ятдесят прильотів на території регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького в Telegram.

Сьогодні, 8 грудня, російські війська вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області.

"Протягом дня росіяни нанесли 55 ударів по Хотінській та Шалигинській громадах",- заявив Живицький.

Він додав, що російські війська для обстрілів використовували мінометну зброю:

  • в Шалигинській громаді росіяни відкривали вогонь по двох прикордонних селах. Внаслідок чого 25 мін (120 мм та 82 мм калібру) розірвалися на території області;
  • в Хотінській громаді було 15 прильотів.

Голова Сумської ОВА сказав, що в обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, російські війська 6 грудня завдали кількох ударів по Сумській області. Снаряди потрапили до місцевої ферми, в наслідок чого 17 тварин загинули від осколкових поранень.

Перед цим, у середу, 30 листопада, російські військові обстріляли Сумську область, внаслідок атаки окупантів загинув підліток та пошкоджено дитячий садок.

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Сумська областьВійна Росії проти України